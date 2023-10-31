На портале "Узнай Москву" появился онлайн-гид по БКЛ метро

В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпроект о Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена появился на портале "Узнай Москву", пользователи смогут подробнее узнать об архитектуре станций и достопримечательностях вокруг них. Об этом сообщается на сайте мэра города.

"Большая кольцевая линия - один из крупнейших в мире проектов метростроения, благодаря которому передвигаться по городу стало еще удобнее. На портале "Узнай Москву" можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ. В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении "Узнай Москву", - говорится в сообщении.

БКЛ строили и запускали постепенно. Первыми открыли пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Завершающим этапом стало открытие станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". 1 марта 2023 года было запущено пассажирское движение по всей Большой кольцевой линии.

Протяженность БКЛ составляет 70 км, на ней расположена 31 станция. С большого кольца можно сделать 20 пересадок на другие линии подземки, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. БКЛ соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от первого кольца. На схеме метро линия значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет.