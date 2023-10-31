В России за неделю зарегистрировали более 26 тыс. случаев ковида

В Роспотребнадзоре отметили, что показатель заболеваемости составляет 18,32 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных заболеваний коронавирусной инфекцией по итогам 43 недели составило более 26 тыс. случаев.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"По итогам 43 недели в стране зарегистрировано более 26 тыс. заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%.