31 октября, 08:46
Пандемия COVID-19

В России за неделю зарегистрировали более 26 тыс. случаев ковида

В Роспотребнадзоре отметили, что показатель заболеваемости составляет 18,32 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных заболеваний коронавирусной инфекцией по итогам 43 недели составило более 26 тыс. случаев.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"По итогам 43 недели в стране зарегистрировано более 26 тыс. заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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