В России женщины информированы о диспансеризации лучше мужчин

По данным опроса ВЦИОМ, о ней знают 72% женщин и 47% мужчин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Женщины осведомлены о бесплатной диспансеризации лучше мужчин в России и чаще ее проходят. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Женщины лучше мужчин информированы о диспансеризации, хорошо знают о ней 72% женщин и 47% мужчин. Осведомленность также растет с возрастом: россияне старшего возраста хорошо информированы о диспансеризации в два раза чаще, чем молодежь до 25 лет (74% против 32%)", - говорится в сообщении.

ВЦИОМ отмечает, что женщины не только лучше информированы о медицинском обследовании, но и чаще проходят его. В течение последнего года диспансеризацию прошли 38% женщин и 27% мужчин.

При этом порядка 64% опрошенных россиян полагают, что диспансеризация является формальной процедурой и не является гарантией выявления таких заболеваний как сахарный диабет, онкология и другие. Пятая часть респондентов (19%) доверяют диспансеризации и уверены, что она позволяет обнаружить хронические заболевания.

Сообщается, что женщины чаще мужчин указывают на формальный характер процедуры (70% против 57%). Согласно данным исследования, каждый третий россиянин (33%) проходил диспансеризацию в течение последних 12 месяцев, 18% проходили процедуру в течение последних трех лет. Более четверти опрошенных (28%) никогда не участвовали в программе диспансеризации. Доля россиян, осведомленных о бесплатной диспансеризации, выросла до 61% в 2023 году (в 2021 году - 44%).

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" был проведен 17-18 октября 2023 года. В нем приняли участие более 1,7 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.