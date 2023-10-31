ВС РФ разъяснил, что наркоторговля через закладки считается совокупностью преступлений

По словам замгенпрокурора Игоря Ткачева, Генпрокуратура предложит свой вариант формулировки разъяснений пленума

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Продажа партии наркотиков через тайники и закладки разным лицам должна квалифицироваться как совокупность преступлений (по каждому факту сбыта), а не считаться единым продолжаемым преступлением. Такое разъяснение дал Пленум Верховного суда РФ в проекте постановления "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях".

"Например, каждое из деяний лица, имеющего умысел на сбыт наркотических средств нескольким лицам при отсутствии с ними предварительной договоренности на реализацию всего объема этих средств, следует квалифицировать как самостоятельное преступление, предусмотренное соответствующей частью ст. 228.1 УК РФ, - пояснил, представляя проект постановления, судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков. - Если лицо незаконно приобрело определенный объем наркотических средств и распределило данные средства на части с размещением их в тайниках, закладках для последующего сбыта, такие действия также следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 228.1 УК РФ, поскольку действия лица, связанные с поиском возможных приобретателей наркотических средств, размещенных в тайниках, их оповещением о местах расположения закладок, получением оплаты за переданные таким способом наркотические средства, свидетельствуют о самостоятельном умысле на сбыт наркотических средств, размещенных в каждом из указанных тайников".

Несогласие Генпрокуратуры

Между тем эта позиция пленума встретила возражения со стороны Генеральной прокуратуры, которая предложила уточнить это разъяснение. "Судебная практика по делам о сбыте наркотиков дистанционным способом различна, и в этой связи действительно требуется выработать единый критерий квалификации", - признал замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев.

"Предложенный в проекте правовой подход не поддерживаем, [поскольку] без установления связи сбытчика наркотиков с конкретными покупателями сложно говорить о множественности преступлений. Здесь многое зависит от конкретных фактических обстоятельств, тем более что на практике имеются случаи, когда [сбытчик] одному лицу продает наркотики из разных тайников", - заметил замгенпрокурора.

"Полагаем, что в ситуации, когда договоренности с приобретателями наркотиков еще не достигнуты, но в соответствии с единым замыслом с незначительным разрывами по времени в одном месте делается несколько закладок - содеянное следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление", - предложил Ткачев. Он напомнил, что такая квалификация была отражена в кассационных определениях Верховного суда, вынесенных в 2021 и 2022 годах. "Он логичен", - заметил замгенпрокурора.

Дробление преступлений

По словам Ткачева, "иная правовая трактовка содеянного, предполагающая дробление подобного деяния на отдельные самостоятельные эпизоды, окажет, помимо прочего, существенное влияние на государственную правовую статистику и несомненно повлечет искусственное увеличение данных о раскрываемости наркопреступлений".

Он отметил, что такой рост в результате дробления наркопреступлений уже наблюдается в некоторых регионах. "При относительной стабильности количества установленных лиц, совершивших незаконный сбыт наркотиков, - в целом по РФ рост всего на 2% - за 9 месяцев текущего года зафиксировано кратное увеличение наркопреступлений в Республике Ингушетия - на 231% (295 отдельных преступлений, занесенных в статистические данные), в Ямало-Ненецком автономном округе - на 196% (1 099 попавших в статистику преступлений), в Калининградской области - рост на 120%, в Новосибирской области - на 100%", - привел данные замгенпрокурора. По его словам, Генпрокуратура предложит редакционной комиссии свой вариант формулировки разъяснений пленума.

Длящиеся и продолжаемые преступления

В проекте постановления Пленум Верховного суда РФ более подробно, чем в прежнем действующем до сих пор постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1929 года, определил, какие преступления следует считать длящимися во времени или продолжающимися в отличие от совокупности схожих преступлений.

Длящимся признается преступление, которое начинается с определенного преступного действия (например, с размещения в определенном месте незаконно приобретенного или незаконно изготовленного огнестрельного оружия с целью его незаконного хранения или с самовольного оставления поднадзорным лицом места жительства с целью уклонения от административного надзора) или определенного преступного бездействия (например, с невыплаты заработной платы, пенсий или иных выплат), образующего состав конкретного преступления, и характеризуется последующим непрерывным осуществлением данного преступного деяния.

В свою очередь продолжаемое преступление "состоит из двух или более тождественных противоправных деяний, объединенных единым умыслом и направленных на достижение общего преступного результата". При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит признаки состава преступления (например, при получении или даче взятки в несколько приемов, легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат признаки состава преступления, но в своей совокупности образуют состав преступления (в частности, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, связанных с противоправным изъятием чужого имущества по частям, при которых отдельные эпизоды с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

О единстве умысла виновного на совершение продолжаемого преступления, указал в проекте постановления пленум, могут, в частности, свидетельствовать такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, направленность таких деяний на один и тот же объект уголовно-правовой охраны или предмет преступления, совершение их аналогичным способом и наличие общей цели.