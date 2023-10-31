РЭО создал для автомобилистов карту с 1,5 тыс. точками приема старых шин

Помимо этого в регионах проводят сезонные акции по сбору этого вида вторсырья

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. мест приема отработанных автомобильных шин добавили в приложение Российского экологического оператора (РЭО) "Уберу". Указанные в приложении точки приема покрышек являются постоянными, помимо этого в регионах проводятся сезонные акции по сбору этого вида вторсырья, сообщает пресс-служба РЭО.

"Каждый год около 1 млн тонн автопокрышек в России становятся отходами. При этом, по данным участников рынка, в настоящее время утилизируется 40 50% отходов шин, или около 500 тыс. тонн ежегодно. В разных регионах России стартовали акции по сбору использованных автошин. Задача - минимизировать появление несанкционированных свалок. Акции по сбору старой резины проводят, как правило, дважды в год - осенью и весной, когда максимальное число водителей меняют автомобильные шины, но есть и постоянные круглогодичные пункты приема шин. Узнать о временных акциях своего региона автомобилисты могут в местных СМИ и администрациях, а постоянные точки приема шин на переработку смотреть в приложении РЭО "Уберу". Сейчас на карте отмечено более 1,5 тыс. пунктов приема старых покрышек", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего количество переработчиков шин, представивших данные в РЭО для включения в реестр утилизаторов, составляет более 90 предприятий. При этом, по сообщениям участников рынка, их количество может превышать 200.

Акции по сбору шин уже запустили Башкирия, Татарстан, Хакасия, Красноярский край. На Камчатке за сдачу одной покрышки гражданин получит 50 рублей и начисление 50 бонусных баллов. В крае в рамках акции планируется собрать на переработку 40 тыс. покрышек. Кроме того, за первые 10 дней акции "Сдай старые шины на Мегабак" жители Московской области уже сдали 175 тонн старых покрышек. В некоторых регионах, например в Петербурге, создана постоянная система сбора опасных отходов. Старые шины, как и другие виды опасных отходов, можно сдать в любое время года в один из 18 экопунктов, которые работают во всех районах города.

"Отработанные автомобильные покрышки являются отходом четвертого класса опасности, их нельзя просто принести на ближайшую контейнерную площадку. Мало того, они разлагаются в земле более 100 лет, загрязняют почву и грунтовые воды, легко воспламеняясь могут сильно загрязнять воздух", - добавил заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.