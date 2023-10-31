В Китае сообщили об отмене санитарного декларирования для путешественников

Главное таможенное управление КНР отметило, что в случае уклонения от карантина при заражении опасными заболеваниями могут быть применены уголовные меры

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Китайские власти с 1 ноября отменяют обязательное санитарное декларирование для лиц, пересекающих границу. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, при наличии таких симптомов, как высокая температура, кашель, рвота или диарея, путешественникам на границе рекомендуется уведомить об этом таможню. В случае уклонения от карантина при заражении опасными заболеваниями, способными вызвать эпидемию, на инфицированного возлагается ответственность, в том числе могут быть применены уголовные меры.