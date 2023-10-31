Уполномоченный по правам человека в Молдавии обеспокоен санкциями в отношении СМИ

Офис попросил предоставить дополнительную информацию об обстоятельствах, оправдывающих такое вмешательство

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Офис уполномоченного по правам человека в Молдавии выразил обеспокоенность в связи с блокированием властями работы некоторых телеканалов и информационных порталов.

"Внедрение механизмов противодействия угрозам безопасности национального информационного пространства должно производиться только в соответствии с международными стандартами и без ущерба для свободы прессы или с минимальным воздействием. Власти должны продемонстрировать, что эти меры соответствуют критериям минимального воздействия", - говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В нем содержится просьба предоставить дополнительную информацию об обстоятельствах, которые оправдывают такое вмешательство.

Накануне в Молдавии заблокировали доступ к более чем 50 информационным порталам, большинство из которых российские. В список попали сайты ТАСС, aif.ru, "Известий", "Комсомольской правды", "Ленты.ру", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентств "Интерфакс", "Регнум" и "Риафан", радио Sputnik, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°", а также некоторые другие.

Кроме того, в республике были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку для оппозиции. Это стало возможным благодаря режиму ЧП и функционированию специальной правительственной комиссии. Как объяснил журналистам на брифинге директор Службы информации и безопасности Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС. Действия властей подвергла резкой критике молдавская оппозиция.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.