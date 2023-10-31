Вокруг бывшего полигона "Талдомский" улучшились экологические условия

В результате рекультивации полигона улучшились условия жизни 17 тыс. жителей Талдома

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов "Талдомский" в Московской области после рекультивации перестал оказывать негативное влияние на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Состоялась приемка работ на полигоне "Талдомский", который рекультивирован в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Объект перестал оказывать негативное воздействие на окружающую среду, и это уже заметно. Как сообщают местные жители, в окрестностях полигона активизировались млекопитающие и грызуны, появляется все больше птиц, которые ранее избегали приближаться к полигону. Большинство чаек, которые ранее питались пищевыми отходами, перелетели в поисках другой кормовой базы", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава министерства Тихон Фирсов, в результате рекультивации полигона улучшились условия жизни 17 тыс. жителей Талдома. "Сегодня полигон выглядит очень интересно, он напоминает некий арт-объект. Если он и не станет новой талдомской достопримечательностью, то, во всяком случае, может быть экскурсионным объектом, на примере которого людям можно рассказать о работе по ликвидации накопленного вреда", - цитирует его пресс-служба.

В министерстве отметили, что "Талдомский" был одним из самых маленьких подмосковных полигонов, его площадь - чуть менее 4 га. Он принимал отходы с 1968 года и был закрыт одним из первых - в 2014 году. К этому моменту на объекте скопилось свыше 300 тыс. куб. м. "Рекультивацию проводила группа компаний "ЕКС" по заказу администрации городского округа под контролем Минэкологии Подмосковья", - добавили в пресс-службе.