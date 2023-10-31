В Приангарье за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 84%

В нескольких медучреждениях региона, по данным областного минздрава, продолжают функционировать инфекционные койки для пациентов с коронавирусом

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости COVID-19 в Иркутской области за неделю вырос почти на 84%, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 239 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 83,9% выше уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, в нескольких медучреждениях области продолжают функционировать инфекционные койки для пациентов с коронавирусом. Количество развернутых коек там не уточнили.

Всего с начала пандемии в Иркутской области подтвердилось 375 169 случаев COVID-19. Выздоровели 370 340 человек.

Эпидемиологи региона ожидают в ноябре подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.