Специалисты из РФ обучили в Душанбе педагогов, преподающих детям из Афганистана

В представительстве Россотрудничества в Таджикистане назвали это интересным опытом

ДУШАНБЕ, 31 октября. /ТАСС/. Российские специалисты, прибывшие в Таджикистан по программе "Магистры русского языка", впервые в этом году провели в Душанбе курсы по повышению квалификации педагогов, которые преподают на русском языке для детей беженцев из Афганистана, а также занятия с учениками, которые хотят выучить русский. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в республике Иван Иванов.

"Впервые был интересный опыт - в Таджикистане более 100 тыс. афганских беженцев и есть у них своя школа в Душанбе. Наши специалисты занимались с преподавателями данной школы, чтобы повысить уровень их квалификации преподавания на русском, а также и с учениками, которые хотят наравне с таджикским, который схож с их родным языком, выучить язык межнационального общения - в нашем случае это русский", - сказал он, выступая на международной конференции "Русский язык - язык мира и межнационального диалога", которая состоялась в Душанбе.

Он пояснил, что желание обучать детей русскому языку высказали представители афганской диаспоры в Душанбе. По его словам, они мотивировали это тем, что зная язык межнационального общения, которым признан русский в Таджикистане, дети смогут поступить в вузы, например, в Российско-Таджикский славянский университет, а также расширить круг общения и успешно сдать тесты в школе, для которых необходим русский язык.

Конференция прошла в Национальной академии наук Таджикистана в Душанбе. В ней приняли участие ученые и преподаватели таджикских и филиалов российских вузов в республике, они выступили с докладами о проблемах преподавания русского языка, его использования в качестве посредника при изучении английского и формировании интереса к нему. Конференция также была приурочена к Году русского языка в СНГ, которым объявлен 2023 год.