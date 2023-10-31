31 октября, 10:05

В КЧР создадут по региональный эндокринологический центр по федеральной программе

Поликлиники центральных районных больниц оснастят лабораторным оборудованием для обследования пациентов с сахарным диабетом

31 октября. ТАСС. Региональный эндокринологический центр по федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом" будет создан в Карачаево-Черкесской Республике, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"В Черкесске будет создан региональный эндокринологический центр на базе республиканского эндокринологического диспансера, в котором будут работать кабинеты "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания высококвалифицированной помощи гражданам с сахарным диабетом", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Необходимая медицинская помощь станет доступнее и для жителей сельской местности: поликлиники центральных районных больниц оснастят лабораторным оборудованием для обследования пациентов с сахарным диабетом, кроме того, для жителей с данным заболеванием начнут функционировать шесть межтерриториальных школ.

"Отмечу, что создание такого рода школ планируется также в республиканской больнице, эндокринологическом диспансере и в детской больнице. Все это станет возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом", - добавил он.

Решение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на развитие необходимой помощи гражданам с сахарным диабетом в КЧР было принято 30 октября на совещании правительства РФ с вице -премьерами. 

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