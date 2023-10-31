ТНТ Music грозит до 16 млн руб. штрафа за пропаганду ЛГБТ-отношений

Дата заседания пока не назначена

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Штраф на сумму до 16 млн рублей грозит компании - учредителю телеканала ТНТ Music по делу о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, в который поступили соответствующие административные протоколы.

"В суд поступили четыре протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) в отношении ООО "Фонбет ТВ", - сказали в суде, отметив, что дата заседания по этим делам пока не назначена.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Фонбет ТВ" является учредителем телеканала ТНТ Music и двух радиостанций.

Санкция ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф в размере до 4 млн рублей, поэтому компании, на которую составлено четыре протокола, грозит до 16 млн рублей штрафа. Также закон предусматривает за данное правонарушение административную приостановку деятельности.