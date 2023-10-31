В Подмосковье реки Нахабинка и Грязева очистили от мусора

Общий участок проведения работ составил почти 6 км

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили расчистку от мусора и топляка рек Нахабинка и Грязева в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Расчистка рек Нахабинка и Грязева производилась в два этапа, первый из которых - в конце осени 2022 года, а второй - в текущем осеннем периоде", - приводятся в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.

В пресс-службе уточнили, что общий участок проведения работ составил почти 6 км. Специалисты расчистили русла рек от донных отложений, рекультивировали береговую зону и выпустили более 4 тыс. мальков сазана.

"Загрязнение рек угрожает биоразнообразию и экологическому балансу. Именно поэтому очистка водных объектов от мусора, излишней водной растительности, топляка, необходима не только для сохранения красоты природы, но и для поддержания здоровья экосистемы", - добавил Фирсов.