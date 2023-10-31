Мезенцев: Москва и Минск не хотят мириться со злоупотреблением свободой слова Западом

Государственный секретарь СГ заявил, что противодействовать злоупотреблениям свободой слова необходимо для того, чтобы "вместе два государства, объединенных союзным договором, были ближе друг другу, сильнее, мудрее"

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия не готовы и не хотят мириться с злоупотреблением свободой слова, с помощью которого Запад пытается навязать народам двух стран свои надуманные нарративы. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня мы видим, сколь неестественна призма представления, в первую очередь западными СМИ, тех событий, которые касаются России, Белоруссии, даже последних событий на Ближнем Востоке. И вот здесь впору говорить о злоупотреблении свободой слова, впору говорить о злоупотреблении ресурсом интернета, который позволяет из одной точки мира сотням тысяч, а может быть, миллионов людей донести или навязать то, что хочет автор. Если автор честен, порядочен, искренен - мы это приветствуем. Если у автора политический заказ - мы видим, что западные СМИ, как по команде, предельно оперативно реагируют, представляя надуманные, порой прямо противоположные оценки, которые вызывают те или иные события оказывая давление на миллионы россиян и белорусов", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Мезенцев задался вопросом, готовы ли Россия и Белоруссия мириться с таким положением дел. "Мы не готовы с этим мириться и не хотим. Как на это отвечать? Представлением вашим телезрителям, читателям многих газет, интернет-ресурсов правдивой информации с минимальным набором оценок, предлагая читателю и зрителю самому делать выводы на основе своих суждений, своего социального житейского опыта с учетом своего опыта, но обязательно делая этих людей союзниками", - указал госсекретарь Союзного государства.

По его словам, противодействовать злоупотреблениям свободой слова необходимо для того, чтобы "вместе два государства, объединенных союзным договором, были ближе друг другу, сильнее, мудрее". "Чтоб наши планы были реалистичнее и, честно сказать, чтобы нам никто не мешал идти вместе одним путем, поддерживая потенциал дня нынешнего, но понимая, что у нас совместное будущее", - подчеркнул Мезенцев.