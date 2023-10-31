В Азербайджане сняли ограничения на доступ к TikTok

Они действовали с 19 сентября

БАКУ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Азербайджана восстановили доступ к социальной сети TikTok. Об этом сообщила Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта республики.

"С сегодняшнего дня в Азербайджане восстановлена деятельность социальной сети TikTok. Пользователи этой соцсети могут пользоваться ею без ограничений", - говорится в сообщении.

Временные ограничения на доступ к TikTok на территории Азербайджана были введены 19 сентября во время антитеррористических мероприятий в Карабахе.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.