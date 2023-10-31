Участница из РФ представит на конкурсе "Мисс Вселенная" наряд "Царевна-Лебедь"

Костюм разработали по мотивам одноименной картины Михаила Врубеля, сообщила обладательница титула "Мисс Россия - 2023" Маргарита Голубева

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Обладательница титула "Мисс Россия - 2023", участница 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная" Маргарита Голубева продемонстрирует на нем национальный костюм "Царевна-Лебедь" петербургского дизайнера Ольги Маляровой. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

"Завтра мы отправляем Маргариту в Республику Эль-Сальвадор. Она с достоинством представит нашу страну на международном уровне, - сказала Беляк. - Костюм, [который Голубева представит на конкурсе в Сальвадоре], называется "Царевна-Лебедь". В этом году мы решили, чтобы Маргарита представила костюм, который создан по мотивам русских сказок. Там очень красивое кружево, полудрагоценные камни".

Всего, по словам Беляк, в международном смотре примут участие 86 девушек. Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.

Как рассказала ТАСС Голубева, костюм сделан по мотивам одноименной картины Михаила Врубеля. "Мисс Россия-2023" отметила, что последние три недели активно готовилась к международному конкурсу. "Я занималась дефиле по четыре часа в день, занималась иностранными языками и проходила дополнительные курсы по макияжу", - сказала она.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова из Оренбурга была участницей 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная", который прошел в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Тогда конкурсантке из РФ не удалось войти в топ-16 участниц смотра.