Матвиенко: после ситуации в аэропорту дагестанцы сами поставят заслон экстремистам

По словам спикера Совфеда, раскачать ситуацию пытаются те, кто не хочет, чтобы в России был мир и межнациональное, межконфессиональное согласие

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жители Дагестана сами сделают правильные выводы после произошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы и поставят заслон экстремистам, которые пытаются раскачать ситуацию в республике и в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с детьми из Дагестана - победителями конкурса к 100-летию поэта Расула Гамзатова.

"Думаю, выводы все сделают, поймут, и дагестанцы сами поставят заслон таким экстремистам, которые пытаются раскачать ситуацию в республике, в России. Это недопустимо", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что раскачать ситуацию пытаются те, кто не хочет, чтобы в России был мир и межнациональное, межконфессиональное согласие. "И люди иногда поддаются вот тому ажиотажу, дезинформации, фейкам, неправильным призывам. Я думаю, что выводы будут сделаны правильные. Дагестан всегда отличала дружба всех народов, взаимопонимание всех народов. Никогда не было никаких проявлений такого плана", - отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что вчера президент России "четко и внятно дал оценки всему происходящему". "Я думаю, что это будет уроком", - заключила она.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.