31 октября, 10:15

В МЧС заявили, что в РФ большинство природных пожаров происходят по вине человека

В ведомстве отметили, что большую часть пожаров удалось ликвидировать в первые сутки после обнаружения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Большинство природных пожаров в России происходят по вине человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Весной и осенью подавляющее количество пожаров произошло по вине человека, летом более половины всех пожаров возникло из-за гроз", - сообщили в МЧС России. В министерстве отметили, что большую часть пожаров удалось ликвидировать в первые сутки после обнаружения, а причины пожаров разнятся в зависимости от сезона.

В ходе заседания глава МЧС России Александр Куренков поручил продолжить проведение контрольно-надзорных мероприятий за реализацией органами местного самоуправления полномочий по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров для исключения переходов огня на их территории. 

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