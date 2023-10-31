Роскомнадзор не получал уведомлений от НСПК об утечке данных

Telegram-каналы ранее сообщили, что на главной странице НСПК появилась информация о взломе сайта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал уведомлений о возможной утечке данных с сайта Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на главной странице НСПК появилась информация о взломе сайта компании.

"По состоянию на 13:00 31 октября 2023 года Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе платежной системы в ответ на запрос о возможном взломе сайта хакерами сообщили, что сайт НСПК не содержит конфиденциальных данных и не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется в штатном режиме.

Национальная система платежных карт создана в 2014 году, перед ней были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".