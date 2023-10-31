Почти 2 млн россиян приняли участие в "Цифровом диктанте"

Директор РАЭК Сергей Гребенников сообщил, что общий индекс цифровой грамотности населения составил 6,43 балла из 10 возможных

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 2 млн россиян приняли участие в ежегодной всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант". Об этом сообщил в ходе подведения итогов акции директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

"Почти 2 млн человек приняли участие в "Цифровом диктанте", - сказал он. Гребенников отметил, что завершили тестирование 1,4 млн россиян. Количество участников, по его словам, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза, а общий индекс цифровой грамотности населения составил 6,43 балла из 10 возможных.

"Цифровой Диктант" - всероссийская акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности, проходила с 29 сентября по 15 октября. Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).