На дорогах Чувашии впервые появились мобильные патрули с камерами в машинах

Радары способны фиксировать несоблюдение скоростного режима, неприменение ремней безопасности, а также выезд на встречную полосу движения и езду по обочине

ЧЕБОКСАРЫ, 31 октября. /ТАСС/. В Чувашии запустили новый тип видеофиксации нарушений правил дорожного движения - мобильные патрули с установленными в машинах панорамными камерами. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по республике.

"Организовали на дорогах республики новый тип видеофиксации нарушений ПДД. Специальные мобильные радары с панорамными камерами, установленные в автомобилях, позволяют фиксировать нарушения прямо по ходу движения", - отмечается в сообщении.

Радары регистрируют несоблюдение скоростного режима, неприменение ремней безопасности, выезд на встречную полосу движения и езду по обочине. "Патрулировать такие радары на колесах будут на самых сложных и опасных участках трасс, где чаще происходят аварии", - подчеркивают в полиции.

На основе полученных с камер материалов будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности. В сообщении, распространенном казенным учреждением "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" Минтранса региона, поясняют, что мобильные радары установили в служебных машинах. "Сейчас автомобили курсируют на автодороге "Вятка" и А-151. В перспективе зона работы будет расширена", - добавляют в учреждении.

В сентябре Минтранс Чувашии сообщал, что с начала года на дорогах республики установили 83 новых комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Развитие систем фотовидеофиксации ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", основная цель которого - снижение аварийности и смертности в дорожно-транспортных происшествиях.