В Думе ввели переходный период для новых регионов в сфере пожарной безопасности

Авторы инициативы отметили необходимость закона в связи с тем, что "степень интеграции законодательства этих субъектов в российскую правовую систему неоднородна"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий переходный период до 2028 года, в течение которого новые регионы РФ при обеспечении пожарной безопасности смогут применять действующие на их территории нормы. Речь идет о требованиях пожарной безопасности, установленных законодательствами Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Документ был внесен в Думу правительством в сентябре, новые нормы предлагается прописать в законе "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В частности, устанавливается, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей "в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до 4 октября 2022 года" до 2028 года будут применяться ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Согласно закону, под объектами защиты понимается в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке к документу, предлагаемый переходный период для четырех новых регионов необходим, так как "степень интеграции законодательства этих субъектов в российскую правовую систему неоднородна". Так, новые нормы позволят выполнить необходимые работы на объектах защиты, чтобы привести их в соответствие с требованиями пожарной безопасности, установленными законодательством РФ, "а также выявить в ходе мониторинга правоприменительной практики определенные особенности и при необходимости внести соответствующие изменения".