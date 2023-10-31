Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Основной экскурсионной программой станет "Формула Нового года", на которой дети вместе со Снеговичком будут проходить квест с заданиями и головоломками

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экскурсии и мультимедийные квесты будут проходить в Московской усадьбе Деда Мороза в новом сезоне, который открывается 1 ноября, сообщила пресс-служба усадьбы.

"1 ноября Московская усадьба зимнего волшебника открывает новый сезон. Гостей резиденции ждут новые сказочные интерьеры от команды профессиональных художников, декораторов и флористов, увлекательные интерактивно-экскурсионные программы, мультимедийные квесты, уникальная в своем роде коллекция Деда Мороза "Елка десятилетия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной экскурсионной программой станет "Формула Нового года", на которой дети вместе со Снеговичком будут проходить квест с заданиями и головоломками. Гостей также ждет квест "Игрушечное королевство Щелкунчика" и обновленная программа "Путешествие по сказочной тропе". Для более взрослых посетителей будет проходить вечерняя программа "Тайна новогоднего огонька". В мастерской Деда Мороза можно будет расписывать имбирный пряник или колокольчик из бисквитного фарфора.

Отмечается, что в выходные и праздничные дни на Изумрудной площади усадьбы будут организованы представления, вход на уличные мероприятия будет бесплатным для всех гостей.