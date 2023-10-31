На трех улицах в Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки

Усиление контроля на Ореховом бульваре, улицах Дыбенко и Лихоборские Бугры повысит безопасность пешеходов и водителей, а еще увеличит пропускную способность

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ будут патрулировать Ореховый бульвар, улицы Дыбенко и Лихоборские Бугры в усиленном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 ноября МАДИ усилит патрулирование на трех столичных улицах по просьбе местных жителей: Дыбенко, Ореховый бульвар, Лихоборские Бугры. По сообщениям москвичей, здесь водители часто паркуются под запрещающими знаками или на тротуарах. Брошенные в неположенном месте авто мешают пешеходам и создают аварийные ситуации", - говорится в публикации.

Как считают в дептрансе, усиление контроля на этих участках повысит безопасность пешеходов и водителей, а еще увеличит пропускную способность.

"Просим водителей соблюдать ПДД и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ 8(495)540-76-56", - заключили в департаменте.