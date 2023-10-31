В Химках в День добровольца Подмосковья наградили лучших активистов

Награды выдали за неоценимый вклад в поддержку добровольчества в муниципалитете и неравнодушную гражданскую позицию, бескорыстное служение обществу и вклад в развитие волонтерского движения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Самых активных жителей городского округа Химки наградили благодарственными письмами в рамках празднования Дня добровольца Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что мероприятие проходило в МСК "Восход" и было приурочено ко Дню добровольца Подмосковья и дню рождения регионального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья". Молодых жителей городского округа поздравили председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и депутат муниципального совета, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" Александр Васильев.

"Региональному ресурсному центру в Химках исполнилось три года. Но за такой короткий промежуток времени сотрудники и волонтеры успели создать огромное движение в нашем округе. Переломным моментом стала пандемия, когда ребята помогали людям. Они привозили продукты питания и медикаменты. Сейчас молодые активисты помогают собирать и сортировать гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей новых регионов России. История показывает, что помочь может каждый - нужно только захотеть", - привели в тексте слова Малиновского.

В пресс-службе рассказали, что за значительный вклад в развитие добровольчества в Московской области благодарственное письмо от министра информационных и социальных коммуникаций региона Кетеван Швелидзе вручили Марии Березеско, Денису Кобелеву, Анне Прибыловой и Алексею Метелкину. Также за активное участие и личный вклад в добровольческую деятельность благодарственными письмами от замглавы Андрея Зайцева отметили Даниила Сулейманова и Алину Рослякову из "Молодой Гвардии", Илью Дробышева из военно-патриотического объединения "Сова" имени Дмитрия Кириллова, Ольгу Гагиеву из Московского государственного института культуры и Евгения Нарубина из Академии гражданской защиты МЧС России.

Кроме того, в администрации отметили, что за неоценимый вклад в поддержку добровольчества в муниципалитете благодарственные письма от председателя химкинского совета депутатов вручили Ивану Файзулину, Ринату Абибулаеву и Артему Мацуляку. За неравнодушную гражданскую позицию, бескорыстное служение обществу и вклад в развитие волонтерского движения от руководителя регионального исполнительного комитета МОРО партии "Единая Россия" Дениса Перепелицына отметили Анну Рега, Антонину Свентэк, Анастасию Мильчевскую, Елену Козловскую, Евгению Алексютину, Диану Черепневу и Даниила Сулейманова.

В пресс-службе напомнили, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках в 2020 году был открыт региональный ресурсный центр "Волонтеры Подмосковья". Основной задачей центра является развитие и поддержка волонтерского движения на территории муниципалитета. В настоящее время в округе оказывают помощь почти 2 тыс. волонтеров.