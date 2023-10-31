В Петербурге на Красном мосту завершились ремонтные работы

На объекте, в частности, обновили пролетное строение и гранитные элементы, а также отреставрировали светильники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ремонтные работы завершились на Красном мосту в центре Петербурга, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"На Красном мосту завершились ремонтные работы. Специалисты обновили пролетное строение, очистили гранитные элементы, отреставрировали перила переправы и ее исторические светильники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что ремонт Красного моста начался в марте 2023 года. До старта навигации специалисты трудились под пролетом моста - до того, как начнется туристский сезон, необходимо было очистить металлоконструкции пролетного строения, восстановить антикоррозионное покрытие, заново их окрасить.

Затем приступили к работам на верхней части переправы - гранитные элементы моста были очищены, швы между ними заново расшиты. Историческое ограждение Красного моста для восстановительных работ демонтировали и перевезли на реставрационную базу. Там старинные перила очистили, поврежденные временем чугунные секции отреставрировали, утраченные фрагменты восстановили, провели антикоррозийную обработку и окраску металла.

Работы затронули и обелиски со светильниками - гранит очистили от пыли и грязи, трещины и сколы заделали, навершия обелисков и декоративные элементы светильников и кронштейнов заново позолотили.