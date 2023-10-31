Володин наградил грамотой задержавшего грабителя в Щелкове пенсионера

Председатель Госдумы отметил, что Михаил Макаров является примером для всех

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил почетной грамотой пенсионера Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелкове. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты парламента.

"В Госдуме наградили почетной грамотой 72-летнего Михаила Викторовича Макарова, который в подмосковном Щелкове задержал грабителя, укравшего телефон у школьника", - говорится в публикации.

По словам Володина, Макаров является примером для всех. "Хотел бы, чтобы такими, как Михаил Викторович, были депутаты. Мы его награждаем почетной грамотой, это решение принято всеми единогласно. Михаил Викторович - пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", - сказал Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться. "Очевидцем данного противоправного деяния стал 72-летний мужчина, производивший ремонт своего автомобиля. Он преградил путь правонарушителю и удерживал его до прибытия на место событий сотрудников полиции", - добавили в главке. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.