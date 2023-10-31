Во Владикавказе выступят 400 самодеятельных артистов России и зарубежья

Фестиваль будет проходить до 5 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Около 400 самодеятельных артистов из Казахстана, Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Липецкой, Вологодской областей выступят на международном инклюзивном фестивале национальных культур, который открылся во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля - автономной некоммерческой организации социально-культурных инициатив "Артхурон".

"Фестиваль будет проходить до 5 ноября. В нем примут участие около 400 самодеятельных артистов из Казахстана, Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Липецкой, Вологодской областей, республик Поволжья", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут жанровые конкурсы, а также этновечера. Носители культуры представляют свои народные игры, обряды, будут обучать элементам фольклорного танца, этнической моде и эстраде. 1 ноября запланировал карельский этновечер "Иллаччу", 3 ноября - татарский этновечер "Кичке уен".

Также участники фестиваля дадут благотворительный концерт "Сильные духом" в военном госпитале № 412 Министерства обороны РФ, покажут мастер-классы на базе Северо-Осетинского педагогического колледжа.