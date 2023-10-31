Патрушев считает нужным повышать зарплаты российских ученых

Также необходимо обеспечивать их жильем, отметил секретарь Совбеза РФ

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На выездном совещании в Томске он обозначил ключевые направления работы для развития науки, укрепления технологического суверенитета страны. По словам Патрушева, "в числе значимых задач - модернизация основных фондов предприятий на основе отечественных технологий, обеспечение национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами".

"Необходимы дополнительные меры по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.