В РПЦ считают "вдвойне неуместным" празднование Хеллоуина в условиях борьбы РФ с Западом

Как отметил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Луховицкий Евфимий, празднование Хеллоуина является неприемлемым для российской культуры

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Празднование Хеллоуина неприемлемо для российской культуры и вдвойне неуместно в условиях конфронтации страны с Западом. Такое мнение высказал ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

Хеллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Первоначально Хеллоуин был распространен в англоязычных странах, но в последнее время его популярность в мире выросла.

"Хеллоуин - абсолютно чуждый, навязанный нам извне праздник, который, по сути, выполняет функцию легитимации бесовского, злого начала в сознании людей. <…> В плане социальном Хеллоуин - это инструмент интеграции нашего общества в пространство западного мира. Но Россия, слава богу, пошла по пути размежевания с Западом, так что, отмечать этот праздник сейчас вдвойне неуместно", - сказал епископ Евфимий.

Он обратил внимание на то, что при праздновании Хеллоуина в контексте праздничного веселья и карнавальной культуры преподносятся "смерть, кровь и всевозможные ужасы". Однако для русской культуры, в основе - христианской, отметил архиерей, смерть является "глубоко сакральным понятием, она относится к таким вещам, которыми не шутят". "Какое-либо заигрывание со смертью в нашей культуре совершенно неприемлемо, по сути, табуировано", - отметил он.

Реакция регионов

Власти некоторых российских регионов уже высказались о неуместности празднования Хеллоуина. В Чите и Ростовской области образовательным учреждениям рекомендовано отказаться от соответствующих мероприятий, а Министерство образования и науки Якутии разослало в районы республики письма о недопущении празднования Хеллоуина в учебных заведениях.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к подобным решениям регионов, иерарх РПЦ отметил, что он поддерживает эту инициативу и лично от себя выражает благодарность властям за этот шаг. Глава синодального отдела также выразил надежду на то, что администрации других регионов будут действовать "более решительно в плане противодействия таким деструктивным явлениям, как Хэллоуин".

"Всевозможные инфернальные культы, к которым, несомненно, принадлежит и Хэллоуин, направлены на дезинтеграцию нашего общества, на отчуждение людей друг от друга. Вокруг идеи смерти невозможно объединиться. Мы объединяемся вокруг идеи победы жизни над смертью, добра над злом", - пояснил он.