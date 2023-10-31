Дефицит объема водохранилища под Ставрополем устранят до конца 2023 года

Причиной выхода трансформаторов из строя стало увеличение нагрузки из-за снижения уровня воды

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. В Сенгилеевском водохранилище, снабжающем Ставропольскую агломерацию, начали накапливать необходимый объем воды - на закрытие дефицита понадобится около двух месяцев, сообщил во время прямой линии в социальных сетях глава краевого Минприроды Роман Коврыга.

"Начато поступление большей части воды по системе Невинномысского канала. Поступление составляет 48 куб. м в секунду, сбрасываем в Новотроицкое водохранилище порядка 26 куб. м в секунду, уже есть запас, который даст возможность накопления. Сезон полива закончен, это позволит в течение ноября - декабря накопить необходимое количество, закрыть дефицит воды - порядка 45 млн куб. м", - сказал он.

В октябре 2023 года из-за отключения трансформаторов на водозаборе временно останавливалось водоснабжение Ставрополя, Михайловска и Грачевского округа с общим населением около 800 тыс. человек. Причиной выхода трансформаторов из строя стало увеличение нагрузки из-за снижения уровня воды.

"Произошло это из-за маловодности реки Кубань, которая снабжает Сенгилеевское водохранилище, Новотроицкое водохранилище и Правоегорлыкский канал, <…> с учетом маловодности, отсутствия осадков, погодно-климатических условий этого года. До критических отметок объем воды Сенгилеевского водохранилища не опускался", - отметил министр.

По поручению губернатора края Владимира Владимирова региональный Минпром разработает план модернизации электрооборудования, от которого зависит снабжение насосных станций на водозаборе. Будет проработан вопрос создания резервной подстанции для повышения надежности электроснабжения системы подачи воды Ставропольской агломерации.