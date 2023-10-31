Госдума вводит перезачет срока наказания при смягчении условий его отбытия

Согласно законопроекту, один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о порядке исчисления времени отбывания лишения свободы при изменении вида исправительного учреждения на более мягкий.

Документ внесло в палату правительство РФ 24 августа. Новой частью предлагается дополнить ст. 72 Уголовного кодекса РФ. По ней один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима либо за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

В пояснительной записке авторы указали, что сейчас статья "не определяет правил принятия решений на основе сопоставления строгости ограничений, фактически примененных к осужденному, исходя из ошибочно назначенного приговором более строгого вида исправительного учреждения по сравнению с теми условиями отбывания наказания, которые вытекают из последующего решения вышестоящего суда".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в своем заключении указал, что предлагаемые изменения направлены на устранение выявленных Конституционным судом РФ противоречий в действующем законодательстве.