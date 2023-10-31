В Чечне предрекли провал желающим разжечь межрелигиозные конфликты в регионе

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев подчеркнул, "что не стоит вестись на призывы провокаторов, активно разжигающих межнациональную рознь на территории страны, воспользовавшись ситуацией на Ближнем Востоке"

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Желающие разжечь конфликты на межрелигиозной почве в Чечне будут обречены на провал, уверен министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет всестороннее внимание укреплению братства народов, проживающих на территории ЧР. Все желающие разжечь конфликты на межрелигиозной почве в регионе будут обречены на провал", - написал он в своем Telegram-канале.

Дудаев рассказал о проведении совещания с руководством министерства и подведомственных СМИ, на котором обсуждались попытки дестабилизировать ситуацию в России через фейки и вбросы.

"Особо подчеркнул, что не стоит вестись на призывы провокаторов, активно разжигающих межнациональную рознь на территории страны, воспользовавшись ситуацией на Ближнем Востоке", - добавил он.