Госдума приняла в I чтении законопроект о постоянном патрулировании заповедников

Инициатива подразумевает нахождение инспекторов в пунктах контроля за заповедниками и постоянное патрулирование территории заповедников

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение режима постоянного патрулирования заповедников инспекторами в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

Документ внесен группой парламентариев от думской фракции "Новые люди" в марте и предусматривает внесение изменений в закон "Об особо охраняемых природных территориях". Инициативой предлагается ввести специальный режим контроля за заповедниками - постоянный рейд. Он подразумевает нахождение инспекторов в пунктах контроля за заповедниками и постоянное патрулирование территории (акватории) заповедников.

В пояснительной записке указано, что по действующему законодательству возможность применять постоянный рейд отсутствует. Из-за этого, по мнению авторов, "снижается эффективность мероприятий, направленных на соблюдение физическими лицами обязательных требований, установленных действующим законодательством в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий".