В Минске заявили о недружественных жестах Кишинева в отношении белорусских СМИ

Министерство информации Белоруссии выразило возмущение в связи с решением Совета по телерадиовещанию Молдавии о применении штрафных санкций в отношении телеканалов Гагаузской автономии Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu за ретрансляцию программ телеканала "Беларусь-24"

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Действия властей Молдавии, вынесших решение о штрафных санкциях за ретрансляцию программ телеканала "Беларусь-24", являются очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ. Об этом заявили в министерстве информации республики.

"Министерство информации Беларуси выражает возмущение решением Совета по телерадиовещанию Республики Молдова о применении штрафных санкций в отношении телеканалов Гагаузской автономии Молдовы Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu за ретрансляцию программ телеканала "Беларусь-24". Данный факт Мининформ рассматривает как очередной недружественный жест в отношении белорусских медиа и желание официальных властей Молдовы лишить граждан своей страны доступа к любой альтернативной информации", - говорится в сообщении белорусского ведомства.

В октябре в Молдавии был заблокирован доступ к более чем 50 информационным порталам, большинство из которых российские. В список попали сайты ТАСС, aif.ru, "Известий", "Комсомольской правды", "Ленты.ру", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентств "Интерфакс", Regnum и РИА ФАН (Региональное информационное агентство Федеральное агентство новостей), радио Sputnik, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°" и других.

Кроме того, в республике были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку для оппозиции. Это стало возможным благодаря режиму ЧП и функционированию специальной правительственной комиссии. Как объяснил журналистам на брифинге директор Службы информации и безопасности Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС. Действия властей подвергла резкой критике молдавская оппозиция.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.