Минтруд легализовал понятие "аварийный комиссар"

Ведомство приняло такое решение по предложению Общественной палаты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России по предложению Общественной палаты (ОП) РФ включило позицию "аварийный комиссар" в проект Общероссийского классификатора профессий, должностей, тарифных разрядов и уведомило об этом общественников в официальном письме. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"Минтруда России одобрило предложение ОП РФ и включил позицию "аварийный комиссар" в проект Общероссийского классификатора профессий, должностей, тарифных разрядов. Об этом министерство сообщило в официальном письме в ответ на рекомендации ОП РФ по вопросам деятельности аварийных комиссаров, направленные в ведомство в сентябре", - отмечается в сообщении.

Рекомендации общественников были сформулированы по итогам круглого стола, в ходе которого отмечалось увеличение случаев обращений граждан по поводу недобросовестной деятельности аварийных комиссаров, что связано с непрописанными условиями договора таких специалистов.

Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости легализовать понятие "аварийные комиссары" и прописать в законодательстве нормы их поведения - обязанности, права и ответственность.