31 октября, 13:06

В аэропорту Махачкалы планируют восстановить инфраструктуру за два месяца

Гендиректор аэропорта Саид Рамазанов также сообщил, что среди сотрудников авиаузла пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Все неполадки после беспорядков в аэропорту Махачкалы будут ликвидированы в течение двух месяцев, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

Читайте также
ФАДН сообщило, что беспорядки в аэропорту Махачкалы не отразятся на туристическом потокеПесков: события в Махачкале проанализируют, чтобы исключить такое в будущемРаботу аэропорта Махачкалы полностью восстановили

"В течение двух месяцев запланировано полное восстановление всей инфраструктуры, за исключением критичной, которая уже восстановлена в аэропорту после беспорядков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших среди сотрудников аэропорта нет.

Ранее в сетях распространилось видео, где участники незаконной акции ломают железные ограждения. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация