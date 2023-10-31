В аэропорту Махачкалы планируют восстановить инфраструктуру за два месяца

Гендиректор аэропорта Саид Рамазанов также сообщил, что среди сотрудников авиаузла пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Все неполадки после беспорядков в аэропорту Махачкалы будут ликвидированы в течение двух месяцев, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

"В течение двух месяцев запланировано полное восстановление всей инфраструктуры, за исключением критичной, которая уже восстановлена в аэропорту после беспорядков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших среди сотрудников аэропорта нет.

Ранее в сетях распространилось видео, где участники незаконной акции ломают железные ограждения.