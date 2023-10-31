В Новосибирске ввели долгострой для 206 дольщиков

На достройку было направлено более 300 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Жилье для 206 дольщиков ввели в эксплуатацию в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"Дом на улице Есенина, 12/1 начал строиться в 2018 году ООО "Совел", застройщик в договорах участия в долевом строительстве обещал гражданам завершить строительство во втором квартале 2021 года, однако не смог исполнить обязательства перед дольщиками. <...> Сегодня дом При надзорном сопровождении органов прокуратуры [при надзорном сопровождении органов прокуратуры] введен в эксплуатацию, восстановлены права 206 дольщиков", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, застройщик обанкротился еще в 2018 году, после чего обязанности по достройке передали жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) "Стелла" - тогда готовность объекта не превышала 40%. На достройку было направлено более 300 млн рублей.