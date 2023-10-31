31 октября, 13:54

В Дагестане ожидают увеличения числа туристов, несмотря на ситуацию в аэропорту

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мердано, ожидается, что люди посетят республику на ноябрьские праздники

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают на увеличение потока туристов в республику, несмотря на ситуацию с аэропортом в Махачкале, сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

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"Ситуация в аэропорту Махачкалы никак не скажется на турпотоке региона. На ноябрьские праздники мы ожидаем увеличение туристов в республике", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор аэропорта ранее Саид Рамазанов заявил, что все неполадки после беспорядков ликвидируют в течение двух месяцев.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также ранее высказал уверенность, что власти нормализуют ситуацию и люди продолжат летать в республику. 

Теги:
РоссияБаринов, Игорь ВячеславовичДагестан
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