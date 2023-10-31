СМИ: экоактивисты обрызгали краской ведомство канцлера ФРГ

По информации RBB, Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation обрызгали оранжевой краской одну из стен ведомства федерального канцлера в правительственном квартале Берлина. Об этом сообщил телеканал RBB.

Согласно распространенным кадрам, активисты также написали на стене фразу "Олаф врет". Таким образом они адресовали канцлеру Олафу Шольцу свое несогласие с климатической политикой. В акции участвовали от 60 до 70 человек.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов.

Две недели назад они забрызгали оранжевой краской один из символов Берлина - Часы мира на площади Александерплац, месяц назад - Бранденбургские ворота. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.