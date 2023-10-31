Жители Рязанской области смогут купить билет на электричку через мобильное приложение ЦППК

Как пояснили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, покупатель получает уже активированный билет, подлинность которого он сможет подтвердить контролеру, нажав на штрих-код

ТАСС, 31 октября. Жители Рязанской области теперь могут купить проездной документ на электричку Центральной пригородной пассажирской компании в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 - Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, билет активируется автоматически при покупке в приложении, его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код.

"В современном мире цифровизация играет значительную роль в повышении качества обслуживания пассажиров, поэтому мы начинаем активно распространять ее на регионы присутствия компании. Участок между Рязанью 1 и Сасово выбран неслучайно: им пользуется треть всего пассажиропотока Рязанской области, а это порядка 800 тыс. пассажиров в год. С появлением функции оформления билетов в мобильном приложении им необязательно покупать их в кассах или у разъездных кассиров. Теперь можно приобрести билет заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда", - цитирует пресс-служба директора по цифровым сервисам ЦППК Игоря Евдокимова.

Рязанская область стала вторым субъектом, где компания внедрила эту услугу - первой в сентябре 2021 года стала Курская область на маршруте Курск - Глушково.