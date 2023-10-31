В РФ каждый пятый погибший в ДТП пассажир не был пристегнут ремнем безопасности

По информации МВД, этот показатель вырос по сравнению с 2022 годом на 8%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Каждый пятый погибший пассажир в ДТП за девять месяцев этого года не был пристегнут ремнем безопасности, этот показатель вырос по сравнению с 2022 годом на 8%. Об этом сказано в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о дорожно-транспортной аварийности в России, с которым ознакомился ТАСС.

"Доля погибших пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, при условии, что конструктивно такая возможность имелась, от общего числа погибших пассажиров составила 21,7%, при этом число таких пассажиров увеличилось на 8,3% (629)", - говорится в материалах.

Всего, по данным МВД, количество ДТП с пострадавшими пассажирами, не пристегнутыми ремнем безопасности, составило 2,767 тыс., что почти на 3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. "Данные происшествия для непристегнутых пассажиров характеризуются высоким значением тяжести последствий, которое в 3,7 раза выше, чем для ДТП, в которых пострадавшие пассажиры были пристегнуты", - подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в 18 регионах зафиксировано увеличение всех основных показателей аварийности в случаях, когда установлено, что в момент ДТП пострадавшие пассажиры не были пристегнуты.

С 21 сентября этого года в столичном департаменте транспорта сообщили об установке более 200 комплексов камер с нейросетью, которые начали фиксировать, пристегнуты ли пассажиры в автомобилях. Штраф за данное нарушение для собственника автомобиля составляет 1 тыс. рублей.