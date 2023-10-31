В ФССП рассказали о возможности за три секунды узнать об ограничении выезда приставами

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов отметил, что также с помощью личного кабинета на "Госуслугах" можно получить информацию о наличии исполнительного производства, принятых принудительных мерах, а также подать заявления и ходатайства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россияне могут в течение трех секунд узнавать об ограничении выезда из РФ из-за неоплаченных долгов, а также о снятии ограничения. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Сегодня это можно сделать, не выходя из дома. На портале госуслуг реализован функционал, который в режиме реального времени сообщит как о наличии временного ограничения на выезд, так и обо всех этапах его снятия, - сообщил главный судебный пристав РФ в интервью "Российской газете". - Сервисы позволяют должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн менее чем за три секунды".

Кроме того, добавил Аристов, с помощью личного кабинета можно получить информацию о наличии исполнительного производства, принятых принудительных мерах, а также подать заявления и ходатайства. По его словам, только за последний год подано более 22 млн обращений приставам на "Госуслугах".

В личном кабинете можно также оплатить долг и, как только оплата пройдет, увидеть все стадии процесса снятия ограничения выезда из РФ. По словам главы ФССП, уже подано более 9 млн заявлений о наличии вынесенных ограничений.