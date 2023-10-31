В РФ за девять месяцев отметили рост числа ДТП, погибших и пострадавших в них

По данным МВД, за январь-сентябрь зарегистрировали 96 768 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или получили ранения люди

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество ДТП за девять месяцев года в России выросло на 5%, пострадавших и погибших в них - на 4% и почти 2% соответственно. Об этом сказано в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о дорожно-транспортной аварийности, с которым ознакомился ТАСС.

"По итогам девяти месяцев 2023 года на территории РФ отмечается рост основных показателей дорожно-транспортной аварийности. Всего зарегистрировано 96 768 (больше на 4,9%, чем годом ранее) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 10 309 (больше на 1,6%) и получили ранения 121 479 (больше на 4,3%) человек", - сказано в материалах.

В обзоре подчеркивается, что уровень дорожно-транспортной аварийности в России остается достаточно высоким, каждое 11-е ДТП (8 709) привело к смертельному исходу. "Рост всех трех основных показателей аварийности относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирован в 28 субъектах РФ - республиках Адыгея, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Тюменской и Ярославской областях", - говорится в материалах МВД.

В 43 регионах с начала года возросло число погибших. Наибольший зафиксирован в Ингушетии (больше почти на 53%), Калмыкии (больше на 64%), Карелии (больше почти на 97%), Ивановской (больше почти на 39%) и Ярославской (больше почти на 54%) областях.

Вместе с тем, снижение трех основных показателей аварийности относительно аналогичного периода 2022 года зафиксировано в 11 российских регионах и на федеральной территории "Сириус". Число погибших снизилось в 39 регионах и в "Сириусе". Наибольшее снижение отмечено в Марий Эл (на 47%), Кабардино-Балкарии (на 33%), Псковской области (почти на 39%), Чукотке (на 50%, за девять месяцев зарегистрирован один погибший) и в "Сириусе" (на 40%). По данным МВД, наибольшей тяжестью последствий характеризовались ДТП в Ингушетии (20,4), Калмыкии (14,1), Мордовии (16), Чечне (17,6), Забайкальском крае (15,1), Московской (13,2) и Ростовской (13,1) областях.

Согласно национальному проекту "Безопасные качественные дороги", смертность в ДТП к 2030 году должна снизиться в РФ до четырех человек на 100 тыс. населения.