В списках невыездных из-за долгов находятся более 6,2 млн россиян

Директор ФССП Дмитрий Аристов отметил рост сумм, выплачиваемых должниками, временно ограниченными в праве выезда

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 6,2 млн россиян находятся под ограничением выезда из РФ из-за задолженностей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в интервью "Российской газете".

"Постановления о временном ограничении выезда должников из страны действуют в рамках 6,2 млн исполнительных производств", - привела газета его цифру. Два года назад, 1 ноября 2021 года, число действовавших постановлений об ограничении выезда было на 2 млн меньше - 4,2 млн.

При этом глава ФССП отметил рост сумм, выплачиваемых должниками, временно ограниченными в праве выезда. За девять месяцев 2023 года по тем исполнительным производствам, где применялось временное ограничение, взыскано 41,8 млрд рублей, в том числе 957,3 млн рублей долгов по алиментам.

"Мы по-прежнему нередко фиксируем факты, когда должник принял решение о погашении долга после неудачной попытки выезда за границу, несмотря на то, что знал о том, что ему ограничен выезд", - заявил Аристов.