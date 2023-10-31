Глава РПЦ призвал христианских лидеров выступить в защиту мира на Святой земле

Патриарх Кирилл также предупредил о возможном потоке беженцев-христиан из-за обострения палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианских лидеров всего мира вместе выступить в защиту мира и спокойствия на Святой земле и предупредил о возможном потоке беженцев-христиан из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он сказал на встрече с делегацией Ассирийской церкви Востока во главе со Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Авой III.

"Конфликт, в который вовлечены палестинцы и израильтяне, уносит многие жизни и создает очень опасную, взрывоопасную обстановку в этом регионе. И позвольте мне выразить такое пожелание, чтобы, несмотря на какие-то различия, которые существуют в оценках, христиане всего мира, а особенно те, кто имеет прямое отношение к Святой земле, могли бы сегодня совместно возвышать свой голос в защиту мира и спокойствия на Святой земле", - сказал патриарх.

Эта земля, добавил он, заслуживает того, чтобы по крайней мере в XXI веке люди там могли жить спокойно.

Предстоятель Русской православной церкви также напомнил, что все подобные конфликты, как известно из истории, в конце концов приводят к тому, что возникают беженцы, которые покидают Ближний Восток, и "очень часто этими беженцами являются христиане".

Встреча с делегацией Ассирийской церкви прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.