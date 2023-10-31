В Минэнерго Украины опровергли слова депутата о возможных отключениях света

По информации ведомства, генерации электричества в стране достаточно для покрытия потребления

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минэнерго Украины выступило с опровержением заявления члена профильного комитета Верховной рады Сергея Нагорняка о возможных плановых отключениях электричества.

"В социальных сетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что в ноябре якобы будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии. <...> В настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго утверждают, что генерации электричества в стране достаточно для покрытия потребления. Планируется, что в зимний период будут работать все блоки украинских атомных электростанций. При этом в ведомстве признали, что отключения все же возможны в случае повреждений оборудования.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Нагорняк заявил, что к плановым отключениям света, возможно, придется прибегать уже с середины ноября. Причем, по его словам, это произойдет даже при отсутствии повреждений инфраструктуры.

Профильные чиновники неоднократно заявляли о готовности украинской инфраструктуры к новому отопительному сезону. При этом в офисе президента Украины ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы.