31 октября, 15:00

В Тверской области расширили категории участников СВО, чьи семьи получат поддержку

Семьи военнослужащих могут бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия в бюджетных учреждениях, получать соцуслуги на дому, а также вне очереди первичную медико-санитарную помощь

ТВЕРЬ, 31 октября. /ТАСС/. Меры поддержки, принятые в Тверской области для семей мобилизованных участников специальной военной операции (СВО), расширены на контрактников, а также на семьи погибших военнослужащих. Решение приняли на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В Тверской области расширены категории граждан - участников специальной военной операции, на семьи которых распространяются меры поддержки, действовавшие до этого только для семей мобилизованных", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется, что региональные меры поддержки расширены на семьи участников СВО, заключивших контракты с ВС РФ, с добровольческим формированием или с организацией, содействующей ВС РФ, а также на членов семей погибших или умерших военнослужащих.

По данным пресс-службы, семьи военнослужащих могут бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия в бюджетных учреждениях, получать соцуслуги на дому, а также вне очереди первичную медико-санитарную помощь. Дети имеют первоочередное право на зачисление в детский сад, продленки в школах, в организации допобразования, при наличии медицинских показаний они смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение.

Кроме этого, во время прохождения службы участников СВО их близкие освобождены от платы за детсад, в семьях погибших военнослужащих данная мера действует бессрочно. 

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