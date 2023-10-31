В Подмосковье направят более 194 млрд рублей на развитие образования в 2024 году

Средства направят в рамках реализации госпрограммы "Образование Подмосковья"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 194 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на 2024 год на мероприятия в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья". Из них около 175 млрд рублей будут направлены на развитие системы общего образования в регионе, сообщила пресс-служба областного министерства экономики и финансов.

"Государственная программа "Образование Подмосковья" - одна из самых крупных в региональном бюджете. Общий объем средств на ее финансирование, предусмотренный проектом закона "О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в трехлетнем цикле составит 570 млрд рублей, в 2024 году - 194,4 млрд рублей. Реализация госпрограммы позволит повысить доступность, качество и эффективность образовательных услуг, совершенствовать сеть образовательных организаций, развить кадровый потенциал, модернизировать системы дополнительного и профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расходы бюджета на развитие системы общего образования в 2024 году прогнозируются в сумме 175 млрд рублей, в 2025 году - 170 млрд рублей, в 2026 году - 170,2 млрд рублей.

Так, по данным министерства, в 2024 году планируется отремонтировать и оборудовать 65 муниципальных образовательных организаций - 20 детских садов и 45 школ. Также бюджетом предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан: единовременные выплаты выпускникам колледжей и институтов при трудоустройстве на педагогические должности в государственные или муниципальные образовательные организации; единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты; поощрение лучших учителей и другие. Отмечается, что около 224 млн рублей будет выделено в следующем году на выплату для победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.