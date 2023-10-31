Президент ФПА считает необходимым устранить разницу в оплате адвокатов по назначению

Светлана Володина напомнила, что минимальная ставка за участие в уголовном деле с учетом индексации составляет 1 646 рублей за судодень, а по гражданскому и административному делу оплата составляет 550 рублей

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина заявила о необходимости устранить неравенство в оплате труда адвокатов по назначению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Если минимальная ставка за участие в уголовном деле сегодня с учетом индексации составляет 1 646 рублей за судодень, то по гражданскому и административному делу оплата составляет 550 рублей. Очевидный дисбаланс необходимо ликвидировать. Чтобы выйти к правительству с конкретным предложением, требуется финансовое обоснование. Первоочередная и вместе с тем самая сложная наша задача - посчитать расходы государства по этому вопросу", - сказала Володина.

Палата направила запрос в Судебный департамент при Верховном Суде РФ с целью выяснить, сколько расходуется денег на защиту по назначению.

"ФПА РФ просит предоставить сведения за 2020-2022 годы и 2023 год об общем объеме выделенных бюджетных средств, а также раздельно по видам судопроизводства на выплату вознаграждения адвокатам, участвующим в делах по назначению, и средств на возмещение понесенных ими дополнительных расходов. Кроме того, ФПА РФ просит сообщить информацию об имеющейся кредиторской задолженности по вознаграждению адвокатов (при ее наличии)", - уточнили в пресс-службе.